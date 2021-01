Vecinos de barrio Rocamora II denuncian hechos de vandalismo

Vecinos de barrio Rocamora II denunciaron que durante la madrugada un grupo de jóvenes rompieron platas, tutores y dañaron un predio común."Ocurrió un hecho que no podemos dejar pasar, jóvenes nos rompieron plantas y tutores que nos había donado la municipalidad y las habíamos colocado en un espacio común del barrio", dijo un vecino aY resaltó: "Durante la noche muchos chicos vienen a jugar a la pelota en este espacio y no es una cancha de fútbol. Además, rompen vidrios, y dañan el predio".En tanto, una vecina que estaba en el lugar dijo que "ya hicimos exposiciones policiales y los padres de estos chicos están al tanto de la situación, los justifican. Esto empieza a las 17 horas y permanecen hasta la madrugada".En este sentido, mencionó que "no nos molesta que vengan y permanezcan, pero realizan estos hechos y no podemos estar tranquilos en nuestros hogares porque el ruido es muy molesto".