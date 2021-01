Vallaron playa de Paraná para impedir que las personas ingresen al agua

Durante las jornadas de calor, muchos paranenses disfrutan de las playas de la ciudad y eligen pasar un momento al aire libre y tomar sol. Este miércoles la temperatura alcanzó los 30º al mediodía y gran cantidad de vecinos de la capital entrerriana decidieron pasar el día en las playas de la ciudad.En el límite entre la arena y el río del Balneario Municipal, colocaron un vallado para impedir que las personas ingresen al río. Cabe recordar que las playas están habilitadas para tomar sol, disfrutar de la arena y las instalaciones, pero está prohibido el ingreso al agua.Sobre el vallado, uno de los guardavidas, Rubén Villlagra, indicó aque “se tomó la decisión de poner un perímetro de seguridad para que las personas no acerquen al agua, este vallado es porque el nivel del rio es bajo, está muy cerca del canal y se torna peligroso”.En este sentido, resaltó que la medida “funciona bien, las personas lo respetan y se refrescan en los duchadores” .“Los que vienen ya saben los requisitos que se exigen, respetan la distancia social, y los fines de semana cuando hay más personas, se colocan perímetros de plástico en la arena para que se mantengan las distancias”, dijo Villagra.Sobre los protocolos, dijo que “en el lugar se toma temperatura y contabilizan la cantidad de personas que hay en la playa para que no se sobrepase el límite establecido” y resaltó que “este año una menor cantidad de personas concurren a la playa”Al finalizar, el guardavida dijo que “en la playa hay sombrillas y reposeras gratuitas, recomendamos que las personas no permanezcan tanto en el sol, que utilicen prendan adecuadas, se coloquen protector solar y usen gorras”.