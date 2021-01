Apyme ve un “buen futuro” en las ventas de los próximos meses

Durante la pandemia los comercios minoritas vieron resentidas sus ventas y recién en el mes de diciembre tuvieron un “alivio”, gracias a las fiestas. El dirigente de Apyme, Manuel Gabás, indicó aque “las ventas durante diciembre fueron muy buenas, si bien no llegaron a los valores de diciembre del 2019, la caída se sintió un 12 por ciento. A diferencia de otros meses, como julio, agosto que la merma fue de un 40 por ciento”“Diciembre fue un alivio y una esperanza para futuro. En esta semana se empezó a notar una caída en las ventas, en los rubros de accesorios de vestir es algo usual, es por eso que en la segunda quincena de enero comenzamos la liquidación”, resaltó.Y declaró: “Esperamos que las ventas no caigan de manera excesiva y tengamos que vivir meses muy pobres, tenemos una perspectiva, y vemos con buen futuro para las pymes. En noviembre la inversión privada amentó un ocho por ciento y eso tiene una réplica muy grande”.“Además la capacidad instalada que estaba baja, se incrementó y llegó a un 63.5 por ciento, es decir que la capacidad instalada esta mejor que en el 2019”, sumó.En relación a las ventas de los próximos meses, dijo que “las clases son un factor fundamental, no es lo mismo que empiecen el 1ero de marzo o después, es un sector que se va a dinamizar si va a haber clases presenciales, sobre todo en indumentaria, librerías y papelerías”.