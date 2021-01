Eliana necesita una costosa operación: venden empanadas para afrontar gastos

Eliana Pais, una vecina de Paraná, necesita someterse a una costosa operación y no posee obra social. Sus amigos, están realizando una venta de empanadas para recaudar fondos y afrontar los gastos.“Lamentablemente es muy cara la operación y no cuenta con obra social. Por ese motivo, estamos realizando una venta de empanadas para recaudar fondo y poder ayudarla”, expresóEvangelina, una amiga.“Hasta el jueves vamos a tomar los pedidos y el sábado se entregarán las docenas: pueden retirarla por el comercio o se las acercamos. Cuando se comuniquen para realizar encargues, deben aclarar que es el pedido solidario para Eliana”, dijo.El comercio donde se pueden realizar los encargues, queda en la esquina de Salta y Victoria y trabajan de 9 a 15 y de 17 a 23.Sobre el vínculo que mantienen las amigas, comentó que “nos conocemos desde muy chicas, Eliana es una gran persona y amiga. Me sumo para ayudarla y poder colaborar con su operación”.