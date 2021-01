Avanzan para implementar un nuevo sistema de estacionamiento medido en Paraná

El coordinador general de la secretaría municipal de Seguridad Vial, Enrique Ríos, confirmó aque se puso en marcha el proceso para implementar un nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Paraná.El funcionario indicó que el lunes “se abrieron las propuestas de licitación” y consideró que a partir de que se confirme la concesión habrá “un salto de calidad ordenamiento en el tránsito que nos permita circular con mayor agilidad y tranquilidad, garantizado que no se ocupen espacios indebidamente”.Interrogado acerca de qué ocurrirá con los tarjeteros, Ríos manifestó que “es una instancia que se analizará a partir de las propuestas de la empresa concesionaria, pero entendemos que, más allá de esta situación particular, es una obligación del Estado garantizarle al ciudadano de Paraná el uso y goce del espacio público”.El funcionario afirmó que se apunta “a la seguridad y rotación, para que no suceda lo que suele pasar que personas estacionan prácticamente todo el día en un lugar, lo que no solamente no agiliza el tránsito, sino que constituye un uso indebido del espacio públicoFinalmente, interrogado acerca de las infracciones más comunes, mencionó “el tema de la alcoholemia los fines de semanas y el estacionamiento fuera de lugares permitidos”.