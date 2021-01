Sin piletas y con entrada gratuita: cómo funciona el complejo de la Toma Vieja

“El complejo de La Toma es uno de los lugares más lindos que tenemos en la ciudad”, dijo ael coordinador de Servicios Públicos de Paraná, Lucas Feltes.Puso de relieve que “muchos turistas están viniendo. El predio está abierto y se pueden ocupar los asadores”. Sin embargo, “a las piletas no las tenemos abiertas para la parte recreativa, sino que estos espacios municipales en toda la ciudad están solamente habilitadas para las colonias de verano”.El sitio “se encuentra en obras en la renovación del mobiliario. Los baños ya fueron licitados para tener sanitarios de calidad”.El funcionario confirmó que “en esta temporada no se cobra entrada. Solamente realizamos un control de ingreso escaneando el DNI por una cuestión de seguridad y por capacidad, aunque el predio es grande, por lo que claramente nunca se va a completar”.Además, aclaró que “estamos en una situación de pandemia, lo que no nos permitió habilitar para acampar, sino solamente como complejo recreativo”.Finalmente, informó que el complejo está abierto desde las 8 hasta las 19. En tanto, en el caso del Thompson, la permanencia en el camping es hasta las 23 horas en que se cierran los baños.