Instan a denunciar a vecinos que no mantienen sus frentes o terrenos

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

El coordinador de Servicios Públicos del municipio de Paraná, Lucas Feltes, remarcó que cada propietario debe mantener el frente de su domicilio, por lo que es obligación de cada uno cortar el pasto”. De igual modo, “aquellos que tienen terrenos en los que no han iniciado una construcciones”, manifestó el funcionario.



En declaraciones a Elonce TV, instó “a la ciudadanía que vea que hay vecinos que no cumplen con esto a denunciarlos al 147”.



Acerca de la manera en que procede el municipio, el funcionario precisó que “se intima al propietario a limpiar en determinado lapso. En caso de no hacerlo, llega el oficio a la Servicios Públicos. Si es accesible, procedemos a cortarlo. Luego se ejecuta la multa y el cobro del servicio, que tiene un costo elevado”.



“La ciudadanía debe denunciar a quien no cumple con la limpieza. El Juzgado de Faltas es el que emite el oficio y luego de ello en 48 horas nosotros procedemos”, completó. Elonce.com