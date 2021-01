Los preseleccionados de los Salones Municipales de Artes

Es para las categorías Cerámica, Poema Ilustrado y Fotografía en la edición 2020. Los premios serán de 30.000, 25.000 y 18.000 pesos por puesto en cada disciplina. El Jurado dará a conocer sus decisiones el próximo 5 de febrero.



FOTOGRAFÍA



Manfroni, Alfredo (obras: Espartillo, Sin título)



Bupo Laura (dos obras sin título)



Piérola, Cristela (Complicidad de tres y Volver al paseo)



Arellano, Diego (¿Cuándo regresamos? y Nueva normalidad)



Gasparín, Enrique (Diálogo tras el agua y Rodando el atardecer)



Almada, Hilda (Pisando fuerte y Despierta Paraná)



Rimoldi, Juan (Con las alas del alma y Los colores del movimiento en libertad)



Villarraza, Julián (Fotear la paz y Tiempo de correr)



García Neves, Marta (En el potrero de asfalto y Volver a las calles para capturar la alegría)



Monzón, Macarena (Flor y Caballos)



Garay, Natalia (Vamo´afuera I y II)



Scattini, Natalia (Vendedor de algodón de azúcar)



Villalba, Rafael (Volver a mirar y Volver a mirarnos)



Lezcano, Walter (En la calle y Esperando salir)



Hasenauer, Yanina (A la orilla y A la hora del sol).





CERÁMICA



Alé Adelina (Pacha Mama)



Behar, Dora (Acopio)



Paggoto, Eleonora (Viral)



Moreira, Fabio (Kala y su misteriosa dijesis)



Arijón, Genaro (Alteridad)



Ducret, Marcelo (Tanto ensayo para tanto horror)



Delbino, María (Eclosión)



Valente Hupp, María (El bardo de Pandora)



Albornoz, Mariela (Donde estás Pariente del mar)



Martínez, Micaela (La libertad no se negocia)



Garay, Natalia (Khur).



POEMA ILUSTRADO



Acosta-Chiapesoni (Luz Cinérea)



Backus-Arellano (Perpetuidad)



Bellman-Rufiner (La escena)



Bolcatto-Godoy (Pintura calada)



Cabrera-Giorda (Dragones en la arena)



Cabrera-Tessore (Para llegar a vos)



Dobantón-Eberhardt (Calderoniana)



Garay-Kindsvater (El otro lado del cuerpo)



González-Cabello (Cenizas)



Ledesma-Garay (Trans Mutar)



Ledesma-Guerrero (Red gráfica)



Ledesma-Zavallo (Calles, cenizas, casi un haiku)



Moreira-Fálico (Same replay)



Nuñez-Rodríguez (Desahuciado)



Ortega-Bahl (La palabra)



Pérez-Zárate (Que no te digan)



Puglisi-Almada (Crepúsculo)



Vesco-Milano (Todo conectado).



La recepción de obras seleccionadas se hará desde el martes 19 al viernes 29 de enero de 2021 inclusive (de 8 a 12 hs) en el Museo de la Ciudad (Buenos Aires 226).



La inauguración del Salón será el viernes 12 de febrero de 2021 y la exposición se realizará hasta el 6 de marzo de 2021.