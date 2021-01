Postal atípica en el recambio de quincena turística en la terminal de colectivos

Una postal atípica con respeto a otros meses de enero podía observarse este lunes por la mañana en la terminar de colectivos de Paraná.Enrique Susevich, responsable de las boleterías de Flecha Bus y Zenit confirmó aque el recambio turístico tras la primera quincena de enero “es muy pobre. Hubo rumores a principio de enero que para esta fecha iba a volver la cuarentena, eso ha provocado que la gente no compre” pasajes.Consideró al respecto que “la gente puede viajar, cumpliendo los protocolos, como el distanciamiento y el tapabocas. Pero muchos se vieron abrumados por los rumores y este es el resultado”Sobre los números, expresó que “estamos trabajando a un 20-25 por ciento de los coches con respecto a lo que era antes de la pandemia. En algunos días llegamos al 30. En esta fecha sacábamos 15 o 20 colectivos a Mar del Plata y otros 10 a Villa Gesell, hoy salen dos o tres a Mar del Plata. El resto no existe. Salíamos todos los días y con refuerzos a Bariloche, ahora lo hacemos viernes y domingo. En algunos servicios la capacidad autorizada va colmada. En otros va a un 80 o 70 por ciento, del 80 por ciento que podemos llevar”.Acerca de las medidas que se adoptan, comentó que “se toma la fiebre antes de subir al micro, alcohol en gel y el barbijo colocado durante todo el viaje. Y se conserva el 20 por ciento de butacas sin ocupar”.Consultado sobre los aumentos en los valores de los pasajes, afirmó que “no son elevados” y precisó: “Un viaje a Buenos Aires está 4.560 pesos ida y vuelta; a Mar del Plata el año pasada estaba algo más de 6.000, hoy está 8.900; a Bariloche costaba 12.000 y hoy ronda entre 14.000 y 15.000. Hubo incrementos, pero no fueron tantos porque no hay demanda”.Finalmente, sobre las expectativas para febrero, admitió que “no sabemos lo que va a pasar. Esperemos que la gente se anime y empiece a viajar”.