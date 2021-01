Transportistas anuncian un corte total de tránsito en el Túnel Subfluvial

Transportistas nucleados en TUDA, anunciaron un corte total de tránsito en el túnel subfluvial desde las 00 de este lunes. Se trata de un grupo de transportistas autoconvocados, que no se encuentran nucleados en ninguna de las cámaras empresarias del sector, por lo que es una incógnita el impacto de la decisión.



La medida de fuerza, se da en el marco de aumentos tarifarios tanto en fletes de granos como de hacienda y generales, además de exigir que los dadores de carga sean obligados a abonar una tarifa unificada a nivel nacional.



El referente de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA) Daniel Romero, confirmó en la tarde de este domingo al medio Análisis que “siguen adelante con la protesta con corte total y paro de transporte que empezó el sabado a la mañana”.



Anunció que la medida continuará “hasta que haya una respuesta favorable del gobierno nacional” con lo cual el paro “es indefinido” y mencionó que “en un primer momento se dejaban pasar de a 10 camiones, pero ahora se cortó totalmente, aunque por el momento están circulando vehículos particulares y colectivos”.



Sostuvo además que en otras rutas del país donde se realizan protestan “están con la misma modalidad”, incluido el puente Victoria-Rosario.



Corte total en el Túnel Subfluvial



Romero, reiteró que “en el Túnel Subfluvial hasta ayer se dejaba pasar a los camiones que viajaban vacíos, pero hoy ya no pasa ningún camión; y por el momento hasta este domingo a la tarde están circulando autos particulares y colectivos”. No obstante, anunció que “a partir de las 00 horas será otra la medida: el corte será total para todo tipo de vehículos, se cortará todo el tránsito en el Túnel”.



Respecto de las respuestas que esperan, dijo que “por el momento nadie se ha acercado, y adelantó que en caso de continuar sin soluciones “se cortará todo y no van a pasar ni autos particulares, ni colectivos”.



“La decisión es continuar la protesta”, sentenció. “Somos un grupo cada vez más grande y calculo que los compañeros y colegas se van a ir uniendo para darnos una mano; cuantos más seamos, mejor”, afirmó.