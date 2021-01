Malbrán pide alacranes vivos para elaborar suero: Paraná recibe ejemplares

Silvina Saavedra, coordinadora del nodo epidemiológico de Paraná

La recolección de ejemplares vivos es necesaria para elaborar la antitoxina que se realizar en el Instituto Malbrán, en la Capital Federal, ya que la población más vulnerable son niños y niñas que pueden presentar "cuadros moderados a graves"."Por la pandemia, no se mandaron la cantidad suficiente de ejemplares y son necesarios para poder inocular a los caballos y después producir el antiveneno. Los especialistas del Instituto Malbrán, extraen el veneno de los animales e insectos, para poder inyectárselo de manera progresiva a los equinos y que meses después produzcan anticuerpos contra ese animal", expresó aAnalía Corujo, Médica Clínica Especialista en Toxicología."Una vez que estén los anitcuerpos, se nos envían a las provincias, así podemos tratar a los pacientes que luego de una picadura, presentan cuadros moderados o severos", explicó.Por su parte,, agregó que "la capital entrerriana siempre colaboró con el envió de ejemplares, pero en esta ocasión hay que aumentar la cantidad. Es de vital importancia que los envíen vivos, y sin haber fumigado la casa, porque matarían a todos los alacranes"."Si una persona se encuentra con un alacrán, es de manera accidental. Ellos no necesitan del ser humano para vivir, solo buscan un refugio donde esconderse. El animal, no trepar el vidrio, ni salta, con un frasco lo podemos atrapar sin problema, le ponen un algodón con agua para que estén en un lugar húmedo", indicó.Ante una picadura, "deben acercarse algún centro de salud, antes de las dos horas de la herida. En caso de ser niños y adultos mayores, si o si requieren la atención de un médico", finalizó.