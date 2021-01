Restricciones nocturnas: “Esperamos que la decisión se revea”, expresó Permayu

Este viernes, se cumplió una semana de la restricción de "la circulación de personas en la franja horaria comprendida entre la 1 am y 6 am, con una tolerancia de 30 minutos".Hugo Permayu, Secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, en Paraná (UTHGRA) dialogó cony realizó un balance de la primera semana de las restricciones nocturnas.“Las medidas ocasionaron una reducción en la posibilidad de crecimiento para poder volver a ser lo que éramos antes de la pandemia. La restricción horaria nos pegó fuerte, esas dos horas menos que tiene el sector gastronómico, afectó mucho en la economía del lugar y los empleados, y crecimiento”, expresó.“Si bien la medida es por 15 días, esperamos que la decisión se revea, porque entendemos que esas dos horas de reducción no cambian en nada en la propagación del virus y no determina que no haya más fiestas clandestinas. Nuestros establecimientos, cumplieron con los protocolos y siempre hay controles”, dijo.Y agregó: “En el sector gastronómico estábamos tratando de recuperar los meses perdidos por la pandemia, pero en hotelería una cama o una habitación que no se ocupa, es irrecuperable y va a ser difícil revertir la situación. Las autoridades deben preocuparse, no solamente por el funcionamiento de los establecimientos, sino también por el salario de los trabajadores”.Al respecto, Permayu comentó que “hace diez meses que los hoteles no generan ganancias, y es imposible que los empleadores puedan pagar los salarios de sus trabajadores. Pedimos que continúe el ATP y que se revea la situación de las empresas que no han podido volver a la situación habitual”.“Siguen cerrado locales y hoteles, y un trabajador de más de 35 o 40 años de edad, es muy difícil que se incorporen en el ámbito laboral”, finalizó.