Familias sufren anegamientos a orillas arroyo Colorado: “Queremos una solución”

Paraná Vecinos de reclaman por calles inundadas a causa de arroyo desbordado

Las lluvias y fuertes ráfagas de viento afectaron a la mayoría de las viviendas del barrio Colorado a orillas del arroyo.Mirta, vecina de la zona.El arroyo, cuando comienza a llover, crece, se desborda y busca cause para poder discurrir las aguas de su curso.“En nuestra casa, vivimos con mi marido, mis hijos y nietos. Tenemos todo mojado, los colchones, la ropa y el calzado. Yo no pido colaboraciones, porque trabajo y recibo ayuda de mis clientas, lo que quiero es una solución para que no nos inundemos más y poder vivir mis últimos años de vida para criar a mis nietos”, dijo.Por su parte, otro vecino, dijo “hoy mi nieto no tiene donde dormir, perdimos todo en 10 minutos”.Los que deseen ayudar con las familias afectadas, con ropa, calzado, comida y colchones deben contactarse al número 343 4 485 222