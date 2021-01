La gente más tiempo en la casa: advierten que crecieron los accidente domésticos

En el Centro de Salud Malvinas Argentinas, situado en inmediaciones del barrio Paraná XIV, han notado un incremento de los casos de coronavirus. “Va aumentando la curva y estamos muy preocupados porque no vemos distanciamiento, ni respeto de las normas de higiene. Asimismo, hay mucha circulación”, dijo asu directora, Silvina Cavallo, quien también hizo hincapié en la mayor cantidad de atenciones por accidentes domésticos.El lugar atiende de lunes a viernes de 7 a 19 y los sábados de 8 a 13. “En estos momentos las patologías más frecuentes que estamos viendo tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, además de pacientes con Covid y contactos estrechos de los mismos”, manifestó.Acotó que “también hay fuerte demanda en la parte de enfermería, dado que como la gente se ha quedado más en el hogar, son más frecuentes los accidentes domésticos, por lo que requieren curaciones. Se hacen atenciones de este tipo derivadas del hospital”.“Los accidentes domésticos además de más frecuentes son de mayor gravedad, mayormente por caídas o relacionadas con la electricidad”, subrayó Cavallo.Describió que “hemos tenido casos de gente que hace trabajos de albañilería en la casa y se han caído o lastimado con una máquina. O por ejemplo, para reparar un calefón colocan una silla, se resbalan y tienen golpes. En algunos casos hacemos primeros auxilios y los derivamos a centros de mayor complejidad”.“Como es verano, la mayoría de la gente está descalza o en ojotas dentro de su casa, salen de la pileta o abren la heladera y es en estas circunstancias en que se dan los accidentes por descargas eléctricas”, declaró.Finalmente, dio cuenta de que “al incremento lo vimos desde julio, porque el trabajador se quedó sin empleo y por ende sin obra social o porque éstas restringieron sus servicios. Además, al no poder trasladarse como antes han tenido que acercarse a los centros de salud”.