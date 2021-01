Procedimiento en “El Entrerriano”: el fallo detrás del secuestro de mercadería

La mercadería no estaba

, donde se concretó el secuestro de muebles y mercaderías, en el marco del proceso de quiebra del centenario y emblemático comercio de electrodomésticos, que cerró definitivamente a fines de diciembre de 2020.Fuentes policiales confirmaron a Elonce que eEl procedimiento fue llevado a cabo por, incluidos honorarios e intereses por mora. Pero como las negociaciones para saldar esa deuda nunca llegaron a buen puerto,El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Chajarí, José Lena, había embargado un lote de mercadería de la empresa hasta cubrir ese monto.Pero la sorpresa ocurrió este miércoles cuando llegaron a las dos sucursales de calle Gualeguaychú, se encontraron con las puertas cerradas y, lo peor, sin la mercadería que había sido embargada. Al respecto,Recordó que el cierre de la sucursal Chajarí se dio de un día para el otro: a mediodía del 2 de mayo de 2019. “Llegó el hijo de Baruh, el dueño, cerró la sucursal y se llevó toda la mercadería, a efectos de evadir cualquier medida cautelar para que los empleados se puedan asegurar el cobro de los salarios. Los intimamos por carta documento para que aclaren la situación y ni siquiera nos contestaron.”, recordó el letrado.En septiembre de 2020 hubo sentencia en la demanda laboral, pero en forma previa el abogado se aseguró que haya una garantía de cobro de lo adeudado y pidió varios embargos. En las cuentas bancarias no hubo suerte porque o estaban cerradas o no había fondos;, y para que pueda seguir operando la firma, decidimos no secuestrar. Solo dejamos embargados los bienes. Se designó a un depositario judicial (dos encargados de la firma) para asegurarnos que esa mercadería permaneciera en el lugar.”, explicó Marraccini aAunque hoy ocurrió la mala nueva: “Cuando llegamos, advertimos que los bienes embargados no estaban más. Sí había otros bienes, que se cargaron en un camión y se sacaron. Pero lo que estaba embargado no estaba más y por eso vamos a ir con una denuncia penal.”, adelantó el letrado.El 7 de noviembre de 2019, el juez Lena desestimó un pedido de levantamiento del embargo sobreEl magistrado sostuvo que “, como también el embargo sobre un bien inmueble, inmovilizando en total bienes por un monto que excede 10 veces del reclamado”.Y pidió que "se dejen sin efecto, en especial el embargo sobre la mercadería de la empresa”.reclamaron una suma de $ 6.437.611,58 en concepto de deudas laborales”., habiéndose dispuesto el embargo de un automóvil (…) cuya inscripción se vio frustrada por mediar una transferencia previa, comprobando con ello las maniobras del demandado para insolventarse”.El juez había ordenado el embargo de bienes muebles por la suma de $3.012.346,78 de la sucursal Gualeguaychú N° 43; por la suma de $2.795.541,34 de la sucursal Almafuerte N° 1065; y hasta cubrir el importe de $3.007.658,71 de la sucursal de calle Gualeguaychú N° 42, por un monto total de $8.369.611 en concepto de capital e intereses.Así pues el juez Lena dispuso que “, como tampoco se comprueba que, una vez levantada la medida dispuesta sobre los electrodomésticos y muebles embargados en las sucursales (como peticiona el demandado), los restantes bienes embargados (4 rodados y un inmueble) garanticen el importe cautelado, por lo tanto no procede la reducción ni la sustitución del embargo propuesta”.

La expansión seguiría

El año 2019 fue el del quiebre para la expansión que había iniciado Bazar El Entrerriano. De modo paulatino, fue cerrando sucursales en la provincia.. Aquel primer local se ubicó en calle Gualeguaychú Nº 42.A mediados del siglo pasado, se incorporó a la firma David Baruh. Más tarde, lo harían los hijos de Baruh, Roberto y Eduardo, quienes en el año 1973 participan protagónicamente de la nueva etapa: modernización y ampliación del salón original de ventas y el depósito.; en julio de 2005 aparece la sucursal de Concepción del Uruguay, y a principios de 2007, el local de la ciudad de Chajarí. En diciembre del mismo año se inauguró la sucursal de la ciudad de Concordia, y en marzo de 2010, el local de Crespo.A lo largo de 2019 se dio el proceso inverso. Ese año cerró 7 de las 12 sucursales con las que contaba El Entrerriano. Ahora, todos los locales han bajado la persiana. Fuente: (EntreRíosAhora).