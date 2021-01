Bomberos trabajaron horas para intentar rescatar un cachorro de un caño

Una unidad de bomberos voluntarios de Paraná, fue alertada para rescatar un perro, de 45 días, que se había caído en un caño de cloacas. Tras varias horas de trabajo, el objetivo no se logró y el perro quedó atrapado en las cañerías donde finalmente falleció.“Fuimos alertados por un perro que se había caído al sistema de cloacas, cuando llegamos al lugar, no pudimos rescatarlo porque el cachorro se desplazó por las cañerías y finalmente falleció”, expresó aun bombero.“Para poder sacarlo, teníamos que romper mucho las cañerías y no pudimos hacer nada. El dueño de casa, antes de que lleguemos había hecho un pozo para adelantar el trabajo, pero el perro no se encontraba en esa zona, ya se había desplazado”, dijo.