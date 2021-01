Vecinos piden que apuntalen el histórico “Algarrobo Negro”

El algarrobo negro, que está ubicado en barrio La Floresta, es un ejemplar protegido mediante normas municipales desde 1965.“El árbol se está moviendo y las paredes se están partiendo, por eso necesito que vengan a amarrarlo para que no se caiga, porque es un emblema de la ciudad y de los vecinos. El árbol está haciendo presión y la casa es de barro”, expresó aSanta Carrasco.“Queremos evitar una tragedia, porque hay varias familias viviendo con chicos y no queremos que pase nada. El Algarrabo Negro es nuestro y no queremos que se caiga”, dijo.El ejemplar se encuentra dentro de los límites de una vivienda, pero su copa puede ser observada desde la calle y allí se ubica el letrero donde rezará la leyenda "Algarrobo Negro (La Floresta). Bajo su copa descansó el General Manuel Belgrano en 1810". Y está suscripta por la Municipalidad de Paraná y la Asociación Amigos del Árbol.El algarrobo negro emplazado sobre calles Florentino Ameghino y Enrique Acebal supo cobijar bajo su sombra, al General Manuel Belgrano y a sus tropas, cuando en una de sus campañas militares pasó por la capital provincial.Ocurrió en octubre de 1810, en su marcha hacia la liberación de Paraguay.