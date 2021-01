La pandemia y los jóvenes: Cómo hablarles para evitar contagios

Es necesario utilizar "mensajes claros y cercanos a adolescentes y adultos jóvenes" que refuercen la idea de que "las aglomeraciones al aire libre y sin barbijo tienen el común denominador del riesgo" de contagio de coronavirus.“Nuestra identidad la construimos con el otro, los jóvenes necesitan estar con personas se su edad. Este control es tan difícil, porque entre los 15 y los 15, las personas necesitan del otro como amigos y como pareja”, expresó aFrancisco Ramírez, licenciado en Psicología.“Los jóvenes están desbocados, pero no es algo de ahora, viene desde que toman alcohol y manejan vehículos. Es una consecuencia social de otras cosas que hemos estado haciendo mal. Manejan un mecanismo que se llama omnipresencia, y se dicen que a mí no me va a tocar”, dijo.Y agregó que “es necesario que el estado cierre o controle mucho más fuerte, estos lugares donde se reúnen los jóvenes. Por su parte, los padres deben hablar más con ellos, así toman conciencia”.