Soledad, está embarazada y tiene tres hijos. Cuida coches de 8 a 14 horas en el estacionamiento del supermercado ubicado en Avenida Don Bosco, casi llegando a Avenida Ramírez, y al terminar se dirige a la puerta del cajero y pide ayuda a las personas que pasan.

La mujer, que se encuentra en situación de calle, denunció este miércoles malos tratos por parte de la policía.



“Estaba pidiendo en la puerta del cajero como todos los días, llegaron dos policías en moto, me pidieron que me vaya y tiraron el bolso a la calle. Yo no estoy robando, estoy pidiendo ayuda”, expresó a Elonce TV Soledad.



“Por tarde junto cerca de $500, pero no llego a darle de comer a mis hijos”. Soledad vive en una casa en calle Ayacucho y solicita ayuda de los paranaenses.