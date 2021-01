Vecinos impidieron que un camión pase por una calle: “Es peligroso, hay niños"

Vecinos de las calles Antonio Tardelli y Zavallia, del barrio Universitario de Paraná, impidieron que un camión transite debido a que consideran que es muy peligroso para la zona. “Acá hay muchos niños y además el tránsito pesado rompe las calles”, manifestó una vecina a“Toamos esta medida porque las autoridades no hacen nada. Vivimos en un barrio donde transitan camiones cargados y nos rompen la calle, hay niños y es muy peligroso”, dijo uno de los presentes.Y aseguró: “decidimos obstruir por un rato la calle para escarmentar y que no circulen. Le pedimos al camionero que dé la vuelta en otra cuadra, y nos informó que no conocía la zona. Los camiones pasan toda la mañana porque se dirigen a una distribuidora que está cerca”.A su vez una vecina manifestó que “la Policía nos dijo que tenemos que hacer notas, pero no tenemos resultado” y resaltó que “la calle está dañada a causa de los camiones que transitan por la zona”.En tanto un vecino mencionó: “No entendemos el motivo por el cual el municipio autoriza depósitos en zonas donde no está permitido el tránsito pesado. Además, Hicimos muchas veces el reclamo al 147, hay un caño que pierde agua hace meses”.Al finalizar, un hombre manifestó: “Solicitamos que coloquen cartelería que indique que está prohibido el tránsito pesado”.