Eliminarán restricciones a exportación: “Si se confirma, se levantaría el paro”

Economía Gobierno eliminará las restricciones a la exportación del maíz

Tras una reunión que se desarrolló esta tarde entre representantes del campo y funcionarios de los ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo Productivo, los ruralistas aseguraron que el Gobierno se comprometió a que se eliminarán de inmediato las restricciones a la exportación del maíz.El diputado de Frente de Todos, Marcelo Casaretto había anunciado que “el gobierno toma medias para proteger el bolsillo de los argentinos".En este sentido, dijo: “Nosotros defendemos los intereses de los productores. Esta medida no era para cuidar la mesa de los argentinos, sino que es al revés y lo podemos demostrar. Cuando cerraron las exportaciones de carne hubo 12 millones de cabeza, cuando no hubo exportaciones de trigo, prácticamente tuvimos de importar de Uruguay”.Y agregó que “creo que tenemos que analizar qué pasa con las económicas regionales, creo que se quiere confundir a la sociedad. Los productores hicieron las cosas bien, 57 millones de toneladas de maíz produjeron”.“Esto es un problema de la exportación y las malas políticas del gobierno. Somos parte de solución, no del problema. No queremos pelear con nadie, pero tuvimos que tomar una medida para que realmente nos escuchen y revean la situación”, finalizó.