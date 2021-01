Invitan a caminatas guiadas para descubrir Paraná

La Municipalidad organizó caminatas guiadas para conocer y descubrir lugares de Paraná. El objetivo es compartir con paranaenses y turistas el valor histórico, cultural y urbano de la ciudad. Se realizarán los miércoles a las 19 hs, por lugares emblemáticos y con el acompañamiento de personal especializado.



El primer recorrido partirá este miércoles 13 de enero desde el monumento al Gral. San Martín en Plaza 1° de Mayo (punto de encuentro) y recorrerá el entorno histórico del centro, con una duración aproximada de una hora y media. La propuesta incluye Plaza 1º de Mayo y sus Edificios Históricos: Catedral Metropolitana; Ex Senado de la Confederación; Solar Ex Residencia Presidencial, Palacio Municipal; Escuela Normal, entre otros.



No se requiere reserva previa y se cumplirá estrictamente el protocolo sanitario, con obligación de llevar barbijo y mantener el distanciamiento.