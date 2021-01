Por falta de pescado, tendrá que cerrar su local de venta de empanadas

La situación generada a partir de la bajante del río Paraná profundiza la preocupación de quienes obtiene del mismo su sustento diario. Al respecto, Edgardo Lemos, dueño del conocido local que se especializa en la venta de empanadas de pescado, ratificó que “es muy poco” lo que actualmente se pesca y adelantó que “seguramente esta semana tendremos que cerrar por falta de pescado”.Manifestó su tristeza porque “se nos termina el trabajo hasta que aparezca el pescado”. Acerca de sus sustento, comentó que “yo trabajo en la municipalidad y mi mujer en una empresa de limpieza. Esta es una ayuda importante, pero hay que seguir”, indicó resignadoContó que “con este panorama, no vamos a tener pescado para Semana Santa, aunque esto puede cambiar”.En ese contexto, señaló que los precios “aumentaron bastante”, al tiempo que comentó que el proveedor “que me trae de Victoria, hace dos semanas que no viene”.