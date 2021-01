"Aprender a aceptarse": fue víctima de burlas y dejó un mensaje de esperanza

Acompáñame a ver esta historia, que deja varias enseñanzas. La más importante.. reconocer el error y remediar el daño.

Marianela Ruhl, tiene 26 años oriunda de Paraná y es Licenciada en Psicopedagogía. Nació con agenesia, es decir que parte de su brazo izquierdo no termino de desarrollarse., expresó a"Hasta el día de hoy no tiene una causa específica, la hipótesis que más se lleva acabo es un síndrome de las bandas amnióticas. Es decir, que cuando el brazo estaba creciendo, esas bandas se pudieron haber enredado o apretado contra la pared. Lo que tiene la agenesia, es que no hay dos brazos iguales, a las personas le pueden faltar desde la mitad de un dedo, hasta el brazo entero o las piernas, pueden ser extremidades superiores o inferiores", contó aMarianela.Marianela, fue víctima de "burla" en las redes sociales, cuando una cuenta de videos virales publicó uno suyo bailando y con comentarios desagradables.Con respecto a la publicación por la que fue objeto de burla, dijo que "Me enteré porque un amigo me paso la captura y cuando quise seguir la cuenta, porque era privada, el administrador me reconoció. Me habló, me pidió disculpas y si me preguntó si quería que borre la publicación".Y agregó: "Le dije que no lo borre, que no me molestaba, pero que me deje responder y hacer mi descargo en su cuenta".Al ser consultada como le afectó, Marianela señaló que "no me enojé, ya tengo una armadura para que este tipo de comentario no me afecten. Mi proceso emocional lo realice a los 12, 13 años."."Si bien a mí no me afecto, no todas las personas tienen la misma fortaleza y estas cosas pueden dañar mucho. Tenemos un grupo de personas que tenemos las mismas anomalías y trabajamos mucho para poder ayudar a quienes les sigue afectando o todavía no terminaron de aceptarse, yLos padres sufren mucho más que los hijos que tienen la anomalía", remarcó.Para poder superar su condición, Marianela señaló que "lo más importante es la familia, que ellos te apoyen y lo acepten,En mi caso me ayudó mucho lo espiritual y el cambio de pregunta. A partir de ahí, comenzamos a disfrutar la vida".Al finalizar, expresó que "las personas que son víctimas de burlas, tiene que agarrar esos comentarios para fortalecerse y no para hundirse, porque no tiene provecho.".