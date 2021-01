Suero equino hiperinmune: "Disminuye la mortalidad de pacientes covid-19"

Guilermo Grieve, jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martin

Sociedad Comienza distribución del suero equino hiperinmune desarrollado en Argentina

El suero equino hiperinmune desarrollado por investigadores argentinos para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados a severos de coronavirus, que la Anmat aprobó a fines de diciembre, estará disponible a partir de hoy para su uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o ministerios de salud que así lo soliciten., dialogó consobre el tratamieno. "El doctor Fernando Goldbaum, estaba realizando el tratamiento de suero equino para otra patología, cuando apareció el coronavirus. En ese momento, trató de adaptar su investigación y buscó una proteína recombinante, que se llama RDB, para poder desarrollar en el equino el anticuerpo policromar que pueda llegar a purificarse e inyectarse como tratamiento en nuestros pacientes"."La fase 2 y 3, incluyó población efectiva en distintos centros de país. Fueron 242 pacientes entre 18 años y 65, dentro de los cuales, a 121 se le inyectó suero recombinante y el resto era placebo. Tenían que analizar que pasaba con los pacientes covid, con neumonía de moderada a severa, que no requería de un respirador ni estar en terapia intensiva. Con eso se vieron los números de las personas que necesitaron un respirador y quienes se salvaban", dijo.Y agregó que "los resultados, revelaron que este tratamiento, podrían tener hasta 20 mil veces más de poder para neutralizar los antígenos por varios receptores del coronavirus y evitar que ingrese a las células e infecte".Sobre la distribución, el especialista comentó que "todavía no tenemos información de cuando llegaría el tratamiento a Entre Ríos. La vacuna es imprescindible para inmunizar a la población y que el virus no sepa para dónde ir. El suero equino, esto es para tratar al paciente que ya está enfermo"."Este tratamiento es una alternativa al plasma de suero convaleciente que ya estamos aplicando en Entre Ríos", culminó.