Tras el robo de su bicicleta, una mujer le donó otra: "Ulises está muy contento"

Días atrás, delincuentes ingresaron a una vivienda de calle Dean J. Álvarez, en barrio Las Rosas: se llevaron una bicicleta y juguetes que pertenecían a un niño de 7 años.



Cuando el pequeño Ulises se enteró de lo ocurrido se puso muy triste y le propuso a su mamá pegar cartelitos en los árboles para pedir que le devuelvan su bicicleta, que tanto esfuerzo les costó tener.



La solidaridad no tardó en llegar y este lunes por la tarde una mujer, Rocío Abasto, le donó una bicicleta. "La chica me escribió al privado y me dijo que me la iba a donar, pero había que repararla. Solo falta ponerle piñón, cadena, freno", relató Natalia, su mamá a Elonce.



En ese sentido, destacó la buena predisposición y aseguró que aceptó la ayuda.



"Ulises está muy contento y ansioso por arreglarla, tanto que la quiere arreglar él solito y ya salir a pasear. Se sube a la bici, hace como que anda. Seguramente en los próximos días la llevamos al taller", comentó. Elonce.com