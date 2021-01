Aparición de alacranes: Piden estar atentos y reiteran recomendaciones

Las lluvias que se registraron en Paraná, predisponen la aparición de alacranes."Estos días de lluvia salen de su refugio, que principalmente son desagües. Las altas temperaturas, hacen que se movilicen más de lo esperado", expresó aSilvina Saavedra coordinadora del nodo epidemiológico de la municipalidad de Paraná.Sobre el trabajo que realizan, comentó que "nos enfocamos en la prevención. Más que limitar el ingreso de los bichos a los hogares no podemos hacer. Una de las recomendaciones es poner rejilla sanitaria y tela mosquitera en los desagües, también debemos revisar el calzado antes de ponérnoslo, separar las camas de las paredes, sacudir la ropa".La funcionaria advirtió que "hay que tener cuidado que no piquen a los niños, porque un cuadro de moderado a grave puede necesitar suero. Si hay alguna picadura en pequeños, hay que colocarle hielo y llevarlos al hospital".En caso de encontrar un alacrán y poder atraparlo, "lo pueden acercar a calle Ayacucho y Churruarin, al lado del teatro 3 de febrero o a Salud Animal. Nosotros los recolectamos y los enviamos a Buenos Aires para la elaboración de la antitoxina. Por año se necesitan 500 alacranes".Las zonas de más riesgo son "lugares cercanos a arroyos o con construcciones cerca. Peor todo deben tener cuidado, los tengo que alejar del domicilio, porque no necesitan del ser humano para vivir, aparecen porque los agarró el día o se les inundó el refugio".