El río en 50 centímetros: anticipan que seguirá bajo en el primer trimestre

Paraná Trabajan en distintos barrios de Paraná ante la faltante de agua potable

Aporte de Itaipú

50 centímetros

Primeras bajas de 2021

Río Uruguay

A medida que avanzaba 2020 los organismos oficiales fueron proyectando la duración de la bajante del río Paraná., por lo que no se espera un retorno franco hacia condiciones normales" hasta esa fecha, según el Instituto Nacional del Agua (INA).En su último reporte el organismo nacional, a propósito del río Paraná en territorio brasileño, considera que "".Respecto del caudal erogado por la represa de Itaipú, que ha sido clave a lo largo de 2020 para garantizar la navegabilidad por el Paraná en territorio argentino y para las tomas de agua en las, especialmente sobre la cuenca de aporte directo al embalse. No se espera un retorno a condiciones durante los próximos meses. Se continúa con el monitoreo ante la posibilidadEn los últimos días se ha registrado un nuevo y marcado descenso de las aguas frente al Puerto Nuevo de la capital entrerriana, tras un alivio transitorio coincidente con la declaración de la emergencia hídrica por parte del Municipio de Paraná.Los bancos de arena volvieron a emerger frente a la Costanera de Paraná, entre las islas.. Desde ese día comenzó a crecer el río favorecido por la liberación de flujos desde la represa de Itaipú, a raíz también de lluvias que se dieron en esas cuencas superiores.Durante las últimas dos semanas de diciembre el río Paraná se mantuvo por encima del metro. YLos pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) prevén que en los próximos días se mantendrá la tendencia decreciente. En ese sentido, determina la posibilidad de una altura de 30 centímetros en los próximos días, aunque dependerá del nivel de precipitaciones que puedan llegar a darse, como también de la liberación de agua desde Itaipú.En cuanto al comportamiento del Uruguay, la tendencia dominante marcó un descenso en los valores medios semanales de nivel y caudal en todas las secciones del tramo."Aguas abajo de Salto Grande, en Concordia se apreció una disminución del valor medio semanal del nivel hidrométrico, situándose en torno al límite de aguas bajas. La disminución se debió sobre todo por reducción del valor máximo de las oscilaciones de nivel, manteniéndose los valores mínimos próximos a los observados anteriormente.Por otro lado, en las secciones más próximas a la desembocadura no se apreciaron variaciones significativas.Como panorama en los próximos días, el INA considera que de darse un repunte será poco significativo, por debajo de los valores normales para la época (rango de aguas medias bajas).En Concordia, la altura es de 0,54 centímetros; el nivel de alerta es de 11 metros y de evacuación, 12 metros. En Concepción del Uruguay, la altura registrada ayer fue de 87 centímetros.