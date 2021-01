En los últimos días hubo reclamos por faltas de agua potable en distintas zonas de la capital entrerriana. Al respecto, el subsecretario de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo, aseguró aque "estuvimos todo el fin de semana trabajando. Hay sectores en los que hubo inconvenientes por cañerías rotas, que afectaron a zonas importantes de la ciudad. Hay otros lugares a los que cuesta que llegue el agua, como todos los veranos. En este momento, pese a las inclemencias climáticas se está trabajando, tratando de darles soluciones a los vecinos. Intentamos que sean definitivas y no un paliativo por un par de horas", recalcó el funcionario.Desde el kilómetro cuatro y medio en adelante, la zona del Seminario y Paraná V fueron las zonas más afectadas. Precisó que el último barrio mencionado es el que ha padecido la faltante más notoria y que allí estaban realizando este lunes "tareas para buscar pérdidas en la red interna. En el Seminario está previsto trabajar con las válvulas para nivelar la presión".Arroyo comentó que "ayer no tuvimos récord de consumo. Seguimos con buena producción".No obstante, alertó que "el río está bajando y es otro inconveniente en el horizonte. Creemos que no bajará de los 40 centímetros, pero estamos atentos, por a los 30 empieza a afectar la captación".