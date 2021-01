Ensanche de bulevar Racedo: "Queremos que la ciudad crezca de manera saludable"

Paraná Vecinos se oponen a la tala de árboles para el ensanche de bulevar Racedo

Este domingo, los vecinos de la zona y junto a la Asamblea Ciudadana se congregaron con carteles para protestar en contra de la tala de árboles para llevar adelante el ensanche y repavimentación de bulevar Racedo.Dr. Diego Grubert.Los vecinos están organizando una Comisión de Trabajo de "diferentes áreas, que lo integraran abogados, médicos, ambientalistas, ingenieros, para poder aportar un punto de vista real, que integre el medioambiente y poder construir proyectos para extender la ciudad sin alterar los espacios verdes", dijo.Y agregó: "Esta calle fue diseñada para que las personas lleguen de manera ágil al ferrocarril que se encuentra a 10 cuadras. Hace 60 años que eso no funciona y esta arteria tiene un flujo de 10 o 15 autos por minuto".Para realizar el proyecto "tres vecinales tuvieron que ser consultadas y solamente una sola fue la informada debidamente. Queremos reformular todos los proyectos para darle una integración ecológica, social, medioambiental y de salud. Queremos que las ciudades crezcan de manera saludable"."Pedimos disculpas si el intendente o algún funcionario se vio afectado por nuestras actividades, en ningún momento quisimos ofender a nadie. No tenemos ninguna bandera política, solo buscamos alguna alternativa para que este proyecto no perjudique al ambiente, ni a la salud. Solo queremos expresar las necesidades del barrio. Estamos dispuesto a trabajar en forma conjunta".