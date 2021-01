Niña de 10 años vende galletitas caseras para comprarse un celular en Paraná

Alfonsina tiene 10 años, paso a 6to grado y asiste a la escuela Belgrano en Paraná. Hace unas semanas comenzó a vender galletitas caseras a sus familiares y amigos "para poder comprarse un celular", ya que el que usaba se le rompió.La idea tomó tanta repercusión, que la niña está ofreciendo sus delicias en la Plaza Saenz Peña.(Facebook: Silvia Gallea)Alfonsina, contó aque, "estaba realizando una tarea para Educación Física, se me cayó el celular que tenía y ya no anda"."Empecé a vender galletitas para poder comprar un celular, aunque sea usado para poder seguir haciendo las tareas de las escuelas y otras cosas", dijo, a la vez que agregó: "Se me ocurrió la idea, porque me gusta cocinar. Me ayudo mi mamá".Por su parte, Patricia mamá de Alfonsina, comentó que "estoy muy emocionada con todo esto y orgullosa de la hija que tengo. Al principio nació como una venta privada para amigos y familiares, pero en las redes sociales, tomó relevancia y nunca imagine que iba a ser tan grande"."El sueño de mi hija es ser chef, cocina para toda la familia. Ella sabe lo que es el esfuerzo porque soy docente y trabajo en dos escuelas, y muchas veces ella tenía que esperar a que termine con mis tareas, para responder sus actividades", finalizó.