Los Reyes Magos recorrerán esta tarde Paraná y Oro Verde en caravana

La Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la zona sur de Paraná, informa que, con motivo de la pandemia, no se realizara el popular Festival Provincial de Reyes Magos, pero en esta ocasión cumpliendo 57 años de trayectoria, tiene pensado realizar el siguiente programa invitando a toda la ciudadanía.Este sábado 9 de enero, a las 18 hs. saldrá una caravana encabezada por los Reyes Magos, del playón del polideportivo de Oro Verde.La caravana estará integrada por solo 10 vehículos oficiales (únicamente) y los Reyes Magos se transportarán en un escenario móvil de dos pisos. Desde el mismo, saludarán a las familias que estén presentes en todo el recorrido. Sera animado por locutores y bandas en vivo.Los Reyes pasaran por avenida Zanni, Blas Parera, Don Bosco, Ramírez y costanera de Paraná. Luego por Alameda de la Federación, Calle Santiago del Estero, Ituzaingo, Galán, Av. Ejército, El Paracao y desde Av. de las Américas emprende el viaje al barrio km 5 ½, culminando la misma en la Capilla alrededor de las 22 horas. Una vez allí, los Reyes saludaran a los presentes, entregando también números para sorteos de bicicletas a los niños.Se ubicará a las personas dentro de un campito preparado para tal fin o bien a lo largo de toda la Calle Celio Gervasutti donde está la Capilla. Se pedirá y respetará rigurosamente el distanciamiento entre personas y el uso del Barbijo. No ingresarán a estos sectores quienes no cumplan con estas medidas sanitarias.Para destacar, que al final de dicha caravana y haciendo el mismo recorrido, dos camionetas de Bomberos Voluntarios correctamente identificadas con su personal, irán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos o ropas, para que luego de todo esto, los Reyes Magos entreguen a las familias muy humildes de Nuestra Comunidad.Los organizadores agradecieron al gobierno provincial, municipalidades de Paraná, Oro Verde, empresas, instituciones, medios de comunicación y familias del barrio, que hacen posible todo este gran despliegue, único por su magnitud.