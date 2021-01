Devotos veneraron al Gauchito Gil en el santuario de Paraná

Este 8 de enero se conmemora el día del Gauchito Gil, y como ocurre todos los años, en el santuario erigido en la zona del Acceso Norte de la ciudad de Paraná, muchos devotos se congregaron a rendirle culto.Este año a diferencia de los anteriores, con motivo de la pandemia, no habrá un conjunto musical y se venderán cosas "este aniversario nos entra con distanciamiento y protocolos", dijo Susana, a"El lugar va a estar abierto de día y de noche para que las persona son se aglomeren en un mismo horario. Vamos a profesar nuestra fe y cuidarnos entre todos para que no haya contagios", detalló."El 8 de enero es el aniversario de la muerte del Gauchito Gil, por eso le pedimos que interceda ante Dios por nosotros, que nos ilumine en esta pandemia y en esta difícil situación", añadió.En tanto, uno de los devotos que estaba presente, dijo que "para mí el Gauchito Gil significa todo, hace 17 años que todos los años y también fui a Corrientes. Hoy de mañana me había olvidado el barbijo arriba de la cama y gracias a él, en el colectivo no me hicieron bajar y pude llegar hasta acá".Por su parte, otro de los presentes dijo que "el Gauchito representa toda la vida, yo transite una depresión y gracias a él salí adelante. Cada vez que yo estoy mal el Gauchito Gil me pone a una persona devota que me ayude. Mi promesa es vestirme todo de rojo y siempre la cumplo".