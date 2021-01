Protesta por ensanche de bulevar Racedo: "Es un ataque a los espacios verdes"

Paraná Vecinos se oponen a la tala de árboles para el ensanche de bulevar Racedo

Vecinos y junto a la Asamblea Ciudadana se congregaron con carteles para protestar en contra de la tala de árboles para llevar adelante el ensanche y repavimentación de bulevar Racedo."Nunca nos consultaron si estábamos de acuerdo con la obra que se va a desarrollar. Hace un par de años hicimos un reclamo sobre un problema de cloacas que tenemos, muchos chicos debieron ser internados en estado grave", dijo Silvina, una vecina aPor su parte, uno de los presentes explicó: "No vamos a permitir este tipo de obra en este barrio y menos en la ciudad, saca el oxígeno y el verde que es fundamental para la salud, sobre todo en este momento de pandemia. En todo el mundo se conservan y se mejoran los espacios verdes, no ampliando calles"."Le pedimos a la empresa constructora que se retire porque es lo que corresponde, sino ellos actúan como medio coercitivo de la municipalidad, para que la obra comience", argumentó."Enfrentamos un nuevo ataque al espacio público y a los espacios verdes de la ciudad, no queremos más atropellos", dijo una de las integrantes de la Asamblea Ciudadana.Finalmente un vecino mencionó que "no estamos en contra de la obra pública, queremos que se realicen las mejoras que solicitamos y el resto del dinero (que conlleva el ensanche y repavimentación de la calle) se lo donamos a otros barrios que lo necesiten. Es necesario que hagan las cosas prioritarias y esto no lo es".