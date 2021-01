"Las patologías no tienen vacaciones": instan a donar sangre y plasma

Reiteran a voluntarios la importancia de donar sangre durante las vacaciones de verano. Además, desde el banco de sangre del hospital San Martín de Paraná también alertaron que disminuyó la cantidad de donantes de plasma de recuperados del coronavirus."En enero recalcamos la importancia de asistir a donar sangre porque durante la pandemia fue bastante grande la disminución de donantes y aun no vuelve al número que se registraba anteriormente", comunicó ala titular del programa provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry."La sangre sigue haciendo falta, los pacientes no tienen vacaciones y las patologías siguen requiriendo transfusiones para recuperarlos, por eso es importante asistir a donar sangre", argumentó.Según explicó, los voluntarios deben concurrir de lunes a viernes de 7 a 11hs en el ingreso al hospital por calle Pascual Palma. "Es un ingreso directo al banco de sangre y se toman todas las medidas de bioseguridad para llevar tranquilidad a los voluntarios", prometió.Las personas tienen que presentarse con su DNI, deben tener un peso superior a 50 kilos y haber ingerido un desayuno liviano libre de lácteos."Necesitamos constantemente de los donantes porque es la única forma de asegurar un stock de componentes sanguíneos disponibles para los pacientes", remarcó Etcheverry.En la oportunidad, también comunicó que "disminuyó la afluencia de donantes de plasma", por lo cual, solicitó a los recuperados de coronavirus, que hayan pasado por al menos 14 días de su alta, "se acerquen al banco de sangre para una toma de muestra y ver el valor de anticuerpos si son suficientes para poder donar".Etcheverry aclaró que el paciente no debe haber recibido plasma y los requisitos para ser donante, son los mismos que para donar sangre.