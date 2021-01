Honrarán al Gauchito Gil en el santuario de Paraná: Piden respetar protocolos

Los trapos rojos se harán presente, este viernes en el santuario de Paraná del Gauchito Gil en su día. Trabajo, salud y amor son los pedidos que, a montones, los fieles le solicitan a diario."Esperamos que Dios nos ilumine y podamos festejar el día de nuestro Gauchito Gil con protocolo, porque tenemos que aprender a cuidarnos entre todos. Todos tiene que asistir con barbijo y mantener el distanciamiento", expresó aSusana, coordinadora del lugar.El santuario ya se encuentra abierto para las personas que quieran asistir. "Va a estar disponible toda la noche y mañana todo el día, para que las personas no se amontonen", dijo.Los fieles de distintos lugares comenzaron a llegar y visitar el santuario. "Somos de Santa Fe y hace cinco años que venimos. El Gauchito me salvó la vida, desde que nací tuve problemas de salud, y también estuve en dos accidentes de tránsito", contó Xiomara.Por su parte, la mamá agregó que "los médicos no le daban mucho tiempo de vida y a los tres meses que nació, fuimos a Corrientes y le pedí por favor que la dejara conmigo. Desde ese momento, todos los años visitamos el santuario".Antonio Gil nació en Mercedes, Corrientes y murió decapitado el 8 de enero de 1878. El primer milagro se lo concedió al hijo del sargento que lo mató. El niño estaba enfermo y Antonio se lo advirtió a su verdugo. También le dijo que lo invocara para que su hijo sane. La historia oral, la leyenda y el mito certifican el milagro. El hijo de su verdugo sanó al poco tiempo. De ahí en más los pueblos abrazaron su devoción.