Vecinos se oponen a la tala de árboles para el ensanche de bulevar Racedo

Paraná Pondrán en marcha el ensanche y repavimentación de bulevar Racedo

Este jueves por la tarde, vecinos de bulevar Racedo se convocaron con carteles y protestaron, ya que se oponen a la tala de árboles para llevar adelante el ensanche y repavimentación de la zona. Será en el tramo entre Avenida de las Américas y Ramírez con una doble vía y ensanche."Decidieron una obra sin consultarle a los vecinos. Pretenden asesinar nuestros arboles añosos, que nos protegen y nos dan vida, además están lleno de fauna porque hay muchos nidos de pájaros", expresóuna vecina."En estos días empiezan a talar alrededor de 100 árboles, uno de los pocos pulmones que le queda a Paraná. Las autoridades plantean como una obra fundamental y nos van a quitar 500 metros de vida", dijo.El Foro Ecologista apoya el reclamo y se sumaron a la movilización.Luis Valbuena, presidente de la Comisión Vecinal de la plaza Saenz Peña, comentó que "a mí me contactaron para ponernos al tanto de la obra. Yo no estoy ni a favor, ni en contra. Hoy estoy acompañando a los vecinos en un reclamo justo"."Me puse a disposición de los vecinos para presentarle a las autoridades algún petitorio. Por la pandemia no pudimos realizar reuniones, y en septiembre las autoridades se juntaron con todos los sectores para dialogar y consensuar", indicó.