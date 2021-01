Restricciones nocturnas: "No es una solución al problema", apuntó gastronómico

Ante el aumento de casos de coronavirus, el gobierno nacional anunció que dispondrán restricciones nocturnas que regirán en todo el país y sería de 23 a 5 de la mañana. Mientras se aguardan las precisiones de la nueva normativa,consultó en un bar y restó del microcentro paranaense cómo repercutiría en el sector la eventual disposición.En ese sentido, explicó que "en verano, la gente sale tarde a comer, después de las 21hs". Con lo cual, las nuevas restricciones, "generarían que se amontone más gente en un determinado horario, para tratar de estar a las 23hs en su casa".Para Ferrari, las restricciones nocturnas, "no son una solución al problema y a la gastronomía le afecta de lleno". "Hay bares que trabajan en el horario de la tarde-noche, no a la mañana, y esto sería de vuelta...", reprochó."Para la apertura nos pidieron un montón de protocolos, que hasta el día de hoy los cumplimos, y ahora estamos a la espera de cómo se aplicarán las restricciones en Paraná", indicó.Consultado al gastronómico su opinión en relación a la situación epidemiológica, éste argumentó: "La gente está relajada y se mide por el ejemplo, porque hubo muchos eventos multitudinarios y llega un momento en el que cómo le explicas a un chico de 15 o 20 años que no salga si hubo eventos con un montón de personas".