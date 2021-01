Joven denuncia que el Copnaf le "arrebató a su hermana sin ningún motivo"

Priscila es una bebé de dos meses que estaba a cargo de su hermana Cielo ya que su mamá no podía cuidarla. Hace unos días intervino el Copnaf y según aseguró Cielo a Elonce TV, "se la llevaron sin ningún motivo".





"Mi mamá no sabía que estaba embarazada y quedó en un shock emocional, no se encontraba en sus cabales para cuidar a la nena, por eso me hice cargo y el Copnaf me la arrebató sin ningún motivo, ni papel".



"Quiero que aparezca Priscila, el Copnaf no hizo ningún seguimiento, fueron una sola vez. Me dijeron que la nena ya tenía familia y espero que vuelva y este conmigo", mencionó.



"Pedimos que nos den una solución o información de la niña. Es una situación muy angustiante, nunca pensé que me la iban a quitar, la nena no estaba mal, la cuidábamos y tenía todo", culminó.