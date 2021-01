"Me siento una guerrera", dijo enfermera que colocó la vacuna contra el covid

Sociedad Comenzaron a vacunar contra el covid a trabajadores del hospital San Roque

En el centro de salud de referencia Arturo Oñativa, (ex Corrales) de Paraná, comenzó la vacunación contra el coronavirus al personal de salud.Una de las vacunadoras de la institución, Ana Kloster, quien hace 25 años que trabaja en la primera línea, dijo anteque "la vacuna es una herramienta que sirve para defendernos contra el coronavirus, además de los cuidados que tenemos que tener como el distanciamiento, protocolos y demás"."Se trata de una vacuna que tiene un procedimiento especial, hay que esperar un tiempo para que se descongele, y luego tenemos 30 minutos para utilizarla, para la aplicación de las dosis vinieron otras vacunadoras para ayudar y agilizar el sistema", contó.En este sentido, agregó que "las personas debieron esperar con paciencia que llegue a la vacuna porque en el centro de salud no contamos con freezer, por lo que debían traerlas desde las cámaras donde están alojadas"., sabemos que se trata de un virus fuerte, y", resaltó.A su vez, mencionó que en el centro de salud tienen muchas consultas por parte de los vecinos sobre la vacunación: "Las personas de riesgo preguntan, pero le explicamos que va todo por etapas, primero se la aplica al personal de salud, luego Fuerzas Armadas, la Policía, docentes y después el resto de la población".Cabe recordar que la vacuna Sputnik V consta de dos dosis que se deben aplicar para que sea efectiva, "la segunda se coloca a los 21 de que se puso la primera, y las defensas se generan a los 15 días de la segunda dosis", explicó la vacunadora.Sobre el trabajo durante estos meses dijo que "siempre trabajamos con todas las medidas de desinfección y control, la vacunación no se dejó de aplicar nunca. A pesar de la pandemia los chicos necesitan sus vacunas del calendario, notamos que hay personas que se atrasaron con el calendario y otros que siguieron al día"."La vacuna es un elemento de protección, pero lo más importante es seguir con los cuidados de siempre", culminó Kloster.