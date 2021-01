Valentín, el niño que ganó la bicicleta que sorteó iglesia de Paraná

El recorrido de la caravana

"Fue una fiesta humilde y sencilla, pero con amor", expresó ael párroco, Walter MIniguitti."Estoy re contento, es la primera vez que me gano algo así. Desde chiquito que se andar, porque mi padrino me regalo mi primera bicicleta", dijo ael afortunado.Por su parte, la mamá comentó que "somos del barrio y Valentín se merecía este premio, porque se porta muy bien".El sábado 9 de enero, a las 18 hs. saldrá una caravana encabezada por los Reyes Magos, del playón del polideportivo de Oro Verde.La caravana estará integrada por solo 10 vehículos oficiales (únicamente) y los reyes Magos se transportarán en un escenario móvil de dos pisos. Desde el mismo, saludarán a las familias que estén presentes en todo el recorrido. Será animado por locutores y bandas en vivo.Los Reyes pasaran por avenida Zanni, Blas Parera, Don Bosco, Ramírez y costanera de Paraná. Luego por Alameda de la Federación, Calle Santiago del Estero, Ituzaingo, Galán, Av. Ejército, El Paracao y desde Av. de las Américas emprende el viaje al barrio km 5 ½, culminando la misma en la Capilla entre las 22 y 23 horas. Una vez allí, los Reyes saludarán a los presentes, entregando también números para sorteos de bicicletas.Para destacar, que al final de dicha caravana y haciendo el mismo recorrido, dos camionetas de Bomberos Voluntarios correctamente identificadas con su personal, irán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos o ropas, para que luego de todo esto, los Reyes Magos entreguen a las familias muy humildes de la comunidad.Los organizadores agradecieron al gobierno provincial, municipalidades de Paraná, Oro Verde, empresas, instituciones, medios de comunicación y familias del barrio, que hacen posible todo este gran despliegue, único por su magnitud.