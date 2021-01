Reclamos por falta de agua en barrio Paraná V: la respuesta de Obras Sanitarias

Pozos semisurgentes

Vecinos de Paraná V reclamaron por la falta de agua potable, una problemática que según dieron cuenta, data de hace más de 35 años en el barrio. Durante el reclamo, mantuvieron una reunión con el subsecretario municipal de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo, quien les explicó las obras que se realizan para solucionar el inconveniente."Hace un año y medio que no tengo agua en Paraná V, pasan cinco o seis días, sale un chorrito de agua y se corta. Desde el 31 de diciembre a hoy no hemos tenido agua, salvo unos pequeños momentos en los que viene y se corta", comentó un vecino que apuntó a "la desidia en Obras Sanitarias" porque, según acusó, "no se sabe dónde están las válvulas."No tenemos agua hace muchísimo tiempo en Paraná V? el personal de comisaría décima busca agua en bidones para poder tener agua. Necesitamos agua y que nos solucionen el problema", reclamó otra vecina."En la primera reunión que tuvimos con el intendente en marzo, nos prometió que habilitarían los dos pozos, y si bien sabemos los inconvenientes por el consumo de agua salada, al menos sería una solución porque necesitamos del agua para lavar, higienizarnos, para los sanitarios", argumentó el vecino de Paraná V. Y continuó: "En mayo se habilitó uno de los pozos y aún falta el de calles Santos Domínguez y Artigas para que este sector del barrio tenga agua".

"El agua de los pozos aún no es potable"

"Les explicamos a los vecinos que el agua que sale del pozo aún no es potable; estamos limpiando la cañería. Si bien, lamentablemente es agua que se derrocha, es agua que no se puede consumir", explicó el subsecretario municipal de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo."Debemos esperar 48 horas para hacer la toma de muestras y de ahí, siete días más hasta obtener los resultados de laboratorio. Si los estudios dan bien, dentro de los parámetros del Código Alimentario Argentino, vamos a conectar el pozo al tanque para darles soluciones a los vecinos", prometió Arroyo.En la oportunidad, reconoció fue un "error" el haber apurado los tiempos para brindar una respuesta rápida a los vecinos. "Por apurar los tiempos, los resultados dieron que el pozo sigue sucio y hay que volver a limpiarlo. Ahora, necesitamos perder dos días más para limpiarlo y hacer una nueva toma de muestras", indicó al aclarar que "son obras que llevan tiempo".Respecto a las denuncias de los vecinos por conexiones clandestinas, el funcionario municipal prometió que las mismas serán analizadas y se las anularán en caso de ser necesario.En relación a las quejas entre los vecinos por derroches de agua, Arroyo recomendó "que sean solidarios y no derrochen agua". "Quienes tienen piletas pelopincho, deben tratar de mantener el agua limpia lo más que puedan y no cambiarla cada dos o tres días; deben buscar la forma de colocar sistemas de filtro, usar cloro o limpiarse bien los pies antes de ingresar", encomendó.Otra de los reclamos fueron los problemas de cloacas, los que según se adelantó, este jueves serían solucionados.Asimismo, los vecinos que preguntaron "quién ocupará las instalaciones que dejará el dispensario para que no se intruse nadie, y que sea un área que puedan aprovechar los vecinos".