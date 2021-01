Medidores de agua: "Habrá mayor racionalidad, porque se paga por el consumo"

El secretario de Hacienda de la ciudad de Paraná, Eduardo Macri, confirmó ante Elonce TV la implementación de medidores de agua para controlar el consumo del suministro.



"El servicio del agua no es un impuesto, sino que es una contraprestación, el fideicomiso que el intendente aprobó son 10.000 millones de pesos que van a aparecer por primera vez en la factura y estará destinada a Obra Sanitaria", detalló.



Y sentenció: "Creemos que, cambiando la lógica del consumo de agua por medidores, vamos a tener una mayor racionalidad y a su vez vamos a tener un mejor comportamiento, que va a pagar por el consumo".





Además, en esta ocasión, brindó detalles sobre la ampliación del Régimen Especial de Regularización Fiscal: "se mantienen las condiciones del régimen anterior con quita de intereses y multas, todo debe estar actualizado a noviembre y ahí se incorporan al régimen. Es la opción que nos permitió sobrellevar y normalizar la situación fiscal".



"Los contribuyentes podrán abonar la deuda en una cuota, tienen una quita del 90 por ciento en los intereses y multas, es casi pagar el valor histórico del tributo. Y los planes de pago de 3, 6 y 12 cuotas, y hay la posibilidad de pagar con débito automático", resaltó.



Cabe recordar que la medida extraordinaria está destinada a colaborar con la situación financiera de las PYMES, emprendimientos y la sociedad en general flexibilizando la regularización de tasas municipales. Hasta el 31 de enero hay tiempo para adherirse.



"Estamos avanzado con empresas de alta tecnología de la ciudad de Paraná, en un mapeo de calor donde un algoritmo cruza toda la información de los ciudadanos, desde el alquiler hasta el consumo eléctrico".



Además, se implementará un robot, para que las personas puedan realizar desde su casa todas consultas sobre capacidad tributaria, consumos, etc".



A su vez, indicó que "nos va a visitar la secretaria María Ápolito, que es la primera visita que hace al interior del país y es en reconocimiento al distrito del reconocimiento, y se avanzará en todo lo que es el campo de financiamiento y asesoramiento".



En cuanto al tributo de los ciudadanos, dijo que "el TGI en la zona una y dos tributa el 80 por ciento de los ciudadanos, en la zona tres y cuatro lo hacen arriba del 70 por ciento, y en las cinco, seis y siete se observa un no complimiento. En promedio el 2020 nos dio un cumplimiento de los contribuyentes del 66 por ciento., que en pandemia no es un numero para despreciar, de 100.000 abonan 66.000 contribuyentes".



"Debemos trabajar para ampliar la base porque así la presión tributaria será menor. La persona que no pagó carga a los que pagan", culminó.