Ante la suba de casos de coronavirus, el Centro Comercial e Industrial de Paraná se pronunció por "medidas concretas y efectivas" ya que "hoy por hoy, a la actividad comercial no le queda resto para soportar otro cierre".A través de un comunicado, la entidad expresó su "profunda preocupación, tanto por el crecimiento de los contagios por COVID-19, y su posible impacto en la salud de los entrerrianos, como por las respuestas políticas que se tomen para el control de los mismos, ya que no quedan márgenes de error".En este sentido, indicaron que "hoy por hoy, a la actividad comercial no le queda resto para soportar otro cierre" y remarcaron que ante esta situación, "las medidas que tome el Estado, deben ser acertadas y específicas, sin dañar a aquellos que nada tienen que ver con el problema, sino que están dejando lo último en el cumplimiento estricto de los protocolos, en favor de un comercio sanitariamente seguro".