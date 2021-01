Vecinos del km 5 ½ reclaman falta de agua en sus casas

Los vecinos del km 5 ½ de la ciudad de Paraná, reclaman la falta de agua hace tiempo. El inconveniente que sufren es "histórico", y quieren una solución definitiva.



"Como nos sucede todos los veranos, no tenemos aguas. Algunos vecinos tienen el servicio y en horas de la madrugada", expresó a Elonce TV Emiliano, un vecino del lugar.



"La solución que nos dan, es que mandan camiones con agua para cargar los tanques, pero hay personas que trabajan y no pueden recibirlos, entonces se quedan sin agua", dijo. Y agregó que "yo vivo hace dos años, pero mis vecinos que vienen hace más tiempo, siempre padecieron el problema".



Por su parte, Eva comentó que "queremos una solución, todos los años nos mandan un camión con agua y tenemos que andar corriendo atrás de él, y me parece indignante. Le pedimos que vengan a la siesta, que es el horario en donde la mayoría estamos y vienen cuando quieren, hoy vuelvo a casa y no tengo agua".



"Quiero vivir dignamente como cualquier ciudadano que paga sus impuestos. Quiero que cumplan con lo que nos dicen, estamos cansados de esta situación", finalizó.