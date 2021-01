Playa de Bajada Grande: guardavidas alertan sobre el peligro de meterse al río

Ante su bajante histórica del Paraná, la municipalidad acondicionó los balnearios de la ciudad y los vecinos pueden disfrutar de la arena y el sol."Por el calor a veces permitimos que estén en la orilla, pero al rio no se puede meter. Muchas veces tuvimos que pedir la intervención de prefectura porque las personas no hacen caso y se tiran del muelle", expresó aun guardavida"Nosotros le llamamos la atención y tratamos de evitar esos hechos, pero muchas veces no lo respetan. Nosotros trabajamos de 2 a 20 horas y este fin de semana hubo bastante concurrencia a la playa", dijo.La playa no está habilitada, "nosotros estamos acá para cuidarlos y evitar cualquier tragedia. La gente no toma consciencia y se metan igual al agua, sobre todo cuando hace calor"."Con el viento que hay, hay mucha correntada y se pone picado el rio", finalizó.Angel Barezzi y Lucas Grandi, reconocidos deportistas de Paraná se encuentran practicando en la playa de Bajada Grande, para participar del triatlón de La Paz."Estamos entrenando para el triatlón de La Paz, que se efectúa entre el 27 y el 28 enero si el coronavirus lo permite. Hoy estuvimos haciendo fondos y gimnasio, estamos poniéndonos en forma", expresó aÁngel Baresi.Por su parte, Lucas comentó la idea surgió porque nadar, correr y andar en bicicleta son algunas de las actividades permitidas. "Además, siempre fuimos deportistas, nos encanta y nos enganchamos para participar de este torneo".