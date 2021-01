Precios de alquileres: "Un departamento de una habitación ronda los $15.000"

Sociedad Inquilinos piden que se extienda el congelamiento de los alquileres

Pronto al inicio académico del 2021, muchos estudiantes junto a sus familias comienzan a buscar alquileres de departamentos en la capital entrerriana , a pesar de la incertidumbre que genera el coronavirus y la apertura de las universidades.Desde la inmobiliaria Ferreyra, el encargado de las operaciones de alquileres, Cristian Quirolo, informó aque se vive un "desconcierto bastante grande por el tema de los alquileres, sobre todo en esta época. Hace tres o cuatro meses que mermó la demanda y todo es a causa de la incertidumbre ante al ciclo lectivo".Consultado sobre los porcentajes de cierres de alquileres dijo que "hasta mediados de año, estuvo normal, pero en los últimos cuatro meses mermó bastante, alrededor de un 20 por ciento. De todos modos, esta es la época que se empieza a reactivar".En cuanto a los alquileres dijo que es un mercado muy dinámico "entran propiedades para alquilar y salen rápido. Siempre les recordamos a las personas que alquilen hasta 15 días antes de ingresar, más tiempo no porque no se reserva con mucha anticipación".Sobre los precios dijo que "el alquiler de un departamento de una habitación, dependiendo la zona y metros cuadrados. En tanto uno de dos dormitorios vale entre 18.000 pesos y 20.000 pesos, los costos cambiaron en base a la inflación".En cuanto al tiempo de alquiler dijo que "lo mínimo es de 36 meses, se establece un precio único y se actualiza al año de acuerdo al índice del precio del consumidor, y el de salario de los trabajadores, hasta el momento no se sabe de cuánto va a ser".