Obra social no entrega insumos descartables a afiliada con discapacidad severa

Florecía Díaz, es una niña que padece una discapacidad severa y necesita insumos descartables, como pañales, gazas, sondas, guantes, para poder mejorar su calidad de vida. Su padre, Roberto Díaz reclama que la obra social, Unión Personal, no le entrega estos materiales.



"La Obra social tiene un convenio con Emergencias de Buenos Aires y ellos nos tienen que mandar las cosas, pero no nos envían nada, reclamamos a través de correos electrónicos y nada", dijo Díaz a Elonce TV.



"Todas las semanas gastamos mucho dinero, esperamos que lleguen los descartables y no vienen, hoy nuevamente me dijeron que los materiales están en el depósito, pero nunca llegan", sentenció



En este sentido, dijo: "Hicimos una nota judicialmente, la presentamos y les dimos cinco días de plazo, pero no nos contestan".



"Mi hija Florencia posee una discapacidad severa, y necesitamos sondas, gazas, pervinox, guantes, entre otras cosas, que son vitales. La última vez que nos llegó el material fue el 29 de septiembre", añadió.