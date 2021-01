Día Mundial del Braille: una jornada de concientización e inclusión

El 4 de enero se ha proclamado el Día Mundial del Braille y se celebrará todos los años a partir de 2019. La fecha conmemora el nacimiento en 1809 de Louis Braille, profesor de invidentes francés, creador del sistema de escritura que lleva su nombre.Yamila Abdala, una vecina de Paraná de 42 años con discapacidad visual, dialogó consobre la importancia de este día."Este día se creó para generar conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación, para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencias visual", contó Yamila."Gracias a este sistema, pude realizar mi primaria y secundaria, pero aprendí a leer en Braille en una escuela especial. Siempre tuve el apoyo de la institución Integral Nº 1 "Helen Keller" y Escuela Especial Nº 2075 "Dr. Edgardo Manzitti". Tenía que viajar hasta cuatro veces por semana y hacia doble turno", dijo. Y agregó: "el secundario lo realice en la escuela Juan Manuel de Rosas".Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1300 millones de personas en el mundo sufren ceguera o algún tipo de discapacidad visual.Sobre sus gustos a la hora de leer, comentó que "hoy en día no hay muchos libros con el sistema braille, ya que con el internet hay audiolibros, pero a mí me gusta la sensación táctil. Me hace mucho bien y es relajante".