"Uno siempre vuelve", valoró Cristian Bello sobre su regreso a Elonce TV

Paraná Cristian Bello se suma a la nueva programación de Elonce TV en 2021

"Uno siempre vuelve. César Isella decía que uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida", valoró Cristian Bello al anunciar que a partir del lunes 18 su programase suma a la pantalla deen el segmento de 9 a 12hs.El ciclo, que ya tiene 18 años de trayectoria en la programación local, se emitirá en este 2021, y por primera vez, en el horario matutino. "Es raro pensar ende mañana, pero vamos a tratar de romper con las estructuras y sumarnos a todo lo que tieneque es una enorme propuesta permanente, entera, diaria, desde temprano y hasta la noche", resaltó el conductor televisivo en diálogo conDe acuerdo a lo que anticipó, en el particular horario de la mañana, "se mantendrá el sentido original del programa, y se ofrecerán servicios, entretenimiento y mucha información".Punto aparte, sostuvo que "la televisión, en los últimos años, durante la mañana, adquirió un valor que antes no tenía, porque era de la radio; y de un tiempo a esta parte, se revalorizó la mañana y ahí vamos a apostar fuertemente"."La actualidad, la exigencia de la noticia, de lo que está pasando en el día a día, además de la demanda de la gente de querer saber, hacen que nos anticipemos a lo que sería un año normal", señaló en relación a la programación prevista para el ciclo que inicia.Al recordar que hacía 12 años que no ingresaba al estudio deBello rememoró las "sensaciones, aromas e imágenes" de la casa que lo albergó desde sus inicios.